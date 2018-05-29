متفوقا على «رونالدو» و«كين».. «صلاح» يتقدم 4 مراكز في قائمة أغلى لاعبي العالم

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نشر موقع « ترانسفير ماركت » ، قائمة بأغلى لاعبي كرة القدم في العالم ، من حيث القيمة السوقية ، والتي أوضحت تقدم محمد صلاح ، نجم نادي « ليفربول » الإنجليزي ، والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، 4 مراكز كاملة ، ليأتي الفرعون المصري ، خلف اللاعب الأرجنتيني المخضرم ، ليونيل ميسي ، واللاعب البرازيلي ، نيمار دي سيلفا .

وتعرض صلاح ، لإصابة قوية ، خلال مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا ، أمام فريق « ريال مدريد » الإسباني ، يوم السبت الماضي ، حيث خرج مصابا يجزع في الكتف ، بعد احتكاك قوي ، مع سيرجيو راموس ، لاعب نادي « ريال مدريد » الإسباني .

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ويخضع صلاح ، لفترة علاج تستغرق 3 أسابيع ، وهو ما يعني أنه سوف يكون جاهزا ، لقيادة منتخب مصر في كأس العالم ، الذي ينطلق يوم 14 يونيو المقبل ، علماً بأن فرص مشاركته في المباراة الأولى ، تبدو ضئيلة .

وبحسب الموقع العالمي ، فقد جاء ترتيب اللاعبين العشر الأغلى في العالم ، من حيث القيمة السوقية ، كالتالي :

10. باولو ديبالا – يوفنتوس – 100 مليون يورو .

9. ديلي آلي – توتنهام – 100 مليون يورو .

8. إدين هازارد – تشيلسي – 110 مليون يورو .

7. كريستيانو رونالدو – ريال مدريد 120 مليون يورو .

6. كيليان مبابي – باريس سان جيرمان – 120 مليون يورو .

5. كيفين دي بروينه – مانشستر سيتي – 150 مليون يورو .

4. هاري كين – توتنهام – 150 مليون يورو .

3. محمد صلاح – ليفربول – 150 مليون يورو .

2. ليونيل ميسي – برشلونة – 180 مليون يورو .

1. نيمار دا سيلفا – باريس سان جيرمان – 180 مليون يورو .