متفوقا على «رونالدو» و«كين».. «صلاح» يتقدم 4 مراكز في قائمة أغلى لاعبي العالم

نشر موقع « ترانسفير ماركت » ، قائمة بأغلى لاعبي كرة القدم في العالم ، من حيث القيمة السوقية ، والتي أوضحت تقدم محمد صلاح ، نجم نادي « ليفربول » الإنجليزي ، والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، 4 مراكز كاملة ، ليأتي الفرعون المصري ، خلف اللاعب الأرجنتيني المخضرم ، ليونيل ميسي ، واللاعب البرازيلي ، نيمار دي سيلفا .
وتعرض صلاح ، لإصابة قوية ، خلال مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا ، أمام فريق « ريال مدريد » الإسباني ، يوم السبت الماضي ، حيث خرج مصابا يجزع في الكتف ، بعد احتكاك قوي ، مع سيرجيو راموس ، لاعب نادي « ريال مدريد » الإسباني .
ويخضع صلاح ، لفترة علاج تستغرق 3 أسابيع ، وهو ما يعني أنه سوف يكون جاهزا ، لقيادة منتخب مصر في كأس العالم ، الذي ينطلق يوم 14 يونيو المقبل ، علماً بأن فرص مشاركته في المباراة الأولى ، تبدو ضئيلة .
وبحسب الموقع العالمي ، فقد جاء ترتيب اللاعبين العشر الأغلى في العالم ، من حيث القيمة السوقية ، كالتالي :
10. باولو ديبالا – يوفنتوس – 100 مليون يورو .
9. ديلي آلي – توتنهام – 100 مليون يورو .
8. إدين هازارد – تشيلسي – 110 مليون يورو .
7. كريستيانو رونالدو – ريال مدريد 120 مليون يورو .
6. كيليان مبابي – باريس سان جيرمان – 120 مليون يورو .
5. كيفين دي بروينه – مانشستر سيتي – 150 مليون يورو .
4. هاري كين – توتنهام – 150 مليون يورو .
3. محمد صلاح – ليفربول – 150 مليون يورو .
2. ليونيل ميسي – برشلونة – 180 مليون يورو .
1. نيمار دا سيلفا – باريس سان جيرمان – 180 مليون يورو .
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