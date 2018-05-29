ما هو تأثير غياب “محمد صلاح” عن منتخب مصر في المونديال ؟ أحمد ناجي يُجيب !

Advertisements

تحدث الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي عن إحتمالية غياب اللاعب محمد صلاح عن صفوف المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين، أكد الكابتن أحمد ناجي أن إصابة اللاعب محمد صلاح تُمثل كرة القدم، وبها يوجد المنتظر وغير المنتظر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع حتى هذه اللحظة قد أجمع على أن محمد صلاح سوف يكون حاضراً في مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد ناجي على أن محمد صلاح يُعتبر عنصراً مؤثراً جداً في المنتخب الوطني المصري، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن المنتخب الوطني المصري يمتلك لاعبين كبار آخرين قاردين على تعويض محمد صلاح في حالة تأكد غيابه عن مونديال روسيا.

وعن المباريات الودية المتبقية للمنتخب الوطني المصري في معسكره الختامي الحالي قبل انطلاقة المونديال، أكد الكابتن أحمد ناجي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري سوف يعتمد على التشكيلة الأساسية بالكامل سواء في المباراة الودية الأولى أمام منتخب كولومبيا أو حتى في المباراة الودية الثانية والأخيرة أمام منتخب بلجيكا.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن أحمد ناجي على أنه معجب بشدة بما يُقدمه حراس المرمى الأربعة المتواجدين في قائمة المنتخب الوطني المصري في الوقت الحالياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي جاهز بشكل كامل سواء من الناحية الفنية أو حتى من الناحية البدنية مما يعني تواجده في مونديال روسيا المقبل.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُحاول جدياً إقناع مانويل جوزيه بتولي منصب المدير الفني خلفاً للبدري