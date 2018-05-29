تركي آل الشيخ يُهاجم “ابو تريكة” بسبب مبادرة دعم الأهلي

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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي على المبادرة التي أعلن عنها أسطورة كرة القدم المصرية سابقاً الكابتن محمد أبو تريكة، وذلك من أجل دعم النادي الأهلي بعد الانفصال عن المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للمارد الأحمر.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين في برنامج “العاشرة مساءً” المذاع عبر شاشة قناة دريم رفقة الإعلامي وائل الإبراشي، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن محمد أبو تريكة ليس له خير في بلده، فكيف يكون له خير في النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار تركي آل الشيخ على أن دولة قطر سيطرت بشكل كامل على عقلية محمد أبو تريكة طوال الفترة الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمد أبو تريكة طلب منه في الفترة القليلة الماضية التوسط من أجل إيجاد عمل له في المملكة العربية السعودية إضافة إلى ضمان عودته مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

وعن أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أكد المستشار تركي آل الشيخ أنه قد سامح كل شخص هاجمه أو أساء إليه في الأيام القليلة الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل المعلومات التي وصلت إلى جماهير النادي الأهلي عنه في الفترة الماضية خاطئة وليس لها أي أساس من الصحة.

وفي ختام تصريحاته شدد المستشار تركي آل الشيخ على أن النادي الأهلي ليس هو سبب شهرته على الإطلاق مثلما يقول العديد من جماهير القلعة الحمراء في الآونة الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه لا يزال يعشق النادي الأهلي وأيضاً جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه التصريحات من طرف المستشار تركي آل الشيخ على خلفية قيام الأسطورة محمد أبو تريكة بعمل مبادرة من خلال فتح حساب بنكي من أجل دعم النادي الأهلي، وذلك عن طريق رد كافة الأموال التي قام المستشار تركي آل الشيخ بدفعها للنادي الأهلي طوال الفترة الماضية التي كان فيها متولياً الرئاسة الشرفية للمارد الأحمر.

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