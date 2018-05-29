طبيب ليفربول يُثير التكهنات حول إمكانية لحاق “محمد صلاح” بمونديال روسيا

Advertisements

تحدث روبن بونز أخصائي العلاج الطبيعي بنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مايو الحالي عن إصابة المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، إضافة إلى مدى إمكانية لحاقه بالمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، أكد روبن بونز أن الجهاز الطبي لنادي ليفربول سوف يُحاول أن يقوم بمضاعفة جلسات العلاج للمصري محمد صلاح على أمل أن يتعافى بشكل سريع من الإصابة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مدة غيابه عن الملاعب سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد روبن بونز على أن محمد صلاح ليس غاضب على الإطلاق من النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني الذي تسبب بإصابته، وخاصة وأنه لم يُذكره منذ تعرضه إلى الإصابة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن كامل تركيز محمد صلاح في الوقت الحالي منصب على كيفية تعافيه من الإصابة في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام تصريحاته أشار روبن بونز إلى أن محمد صلاح يحتاج بشكل مبدئي من 3 إلى 4 أسابيع من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجهاز الطبي لنادي ليفربول سوف يبذل أقصى مجهود لديه من أجل تقليص تلك الفترة، إلا أنه أكد أيضاً صعوبة حدوث ذلك نوعاً ما خوفاً من تفاقم الإصابة أو تجددها في حالة عودة اللاعب باكراً قبل التعافي كلياً.

إقرأ أيضاً: تركي آل الشيخ يُهاجم “ابو تريكة” بسبب مبادرة دعم الأهلي