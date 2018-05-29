المنتخب الوطني يواصل تحضيراته استعداداً لملاقاة كولومبيا قبل المونديال

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يواصل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مايو الحالي تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك ضمن معسكره الختامي استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني المصري مباراته الودية الثانية في معسكره الختامي في يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك حينما يواجه نظيره منتخب كولومبيا على أرض دولة إيطاليا أي قبل أسبوعين فقط لا غير من موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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وبعد هذه المباراة مباشرة سوف يتوجه عناصر المنتخب الوطني المصري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل خوض آخر المباريات الودية في المعسكر الختامي الحالي، وذلك من خلال مواجهة منتخب بلجيكا على أرضه ووسط جماهيره قبل السفر بعدها مباشرة إلى دولة روسيا من أجل المشاركة في المونديال.

ولا شك أن كل أعضاء المنتخب الوطني سواء اللاعبين أو الجهاز الفني يعيشون في حالة توتر شديد بعد الإصابة التي لحقت بنجم المنتخب الوطني المصري محمد صلاح، وذلك حينما كان مشاركاً في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

ولعل ما يُزيد القلق أكثر لدى المنتخب الوطني المصري أن محمد صلاح من الممكن ألا يكون جاهزاً بنسبة كبيرة للغاية من أجل المشاركة في المباراة الأولى رفقة أحفاد الفراعنة في المونديال، مما يعني أنه سوف يغيب عن مواجهة منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، على أمل أن يكون جاهزاً من أجل المشاركة في الجولة الثانية حينما يواجه المنتخب الوطني المصري مستضيف المونديال على أرضه منتخب روسيا.

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