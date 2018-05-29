الشكوك تحوم بقوة حول بقاء كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الموسم القادم

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باتت الشكوك تحوم بقوة من جديد مثلما هو الحال في كل صيف من السنوات القليلة الماضية، وذلك حول إمكانية بقاء الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه ريال مدريد الإسباني لفترة أخرى، وخاصة بعد تصريحات الدون البرتغالي نفسه هذه المرة التي باتت محل حديث كل وسائل الإعلام العالمية.

وكان الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أكد عقب فوز فريقه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في يوم السبت الماضي، أنه لا يعلم أي شئ حتى الآن بخصوص مستقبله مع الفريق الملكي في الموسم القادم.

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وهو الأمر الذي كان صادماً نوعاً ما بالنسبة إلى كل عشاق نادي ريال مدريد، وخاصة في ظل أهمية الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو للفريق الملكي منذ تعاقده معه في صيف عام 2010، علماً بأن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بات من ضمن أساطير نادي ريال مدريد بدون أدنى شك نظراً لما حققه مع الفريق الملكي طوال هذه السنوات سواء من أرقام فردية أو أرقام جماعية.

ومن جانبها أشارت العديد من التقارير الصحفية العالمية إلى أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يقضي السنوات الأخيرة من مسيرته الرياضية إما في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي رصد راتباً سنوياً خيالياً من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، أو إما رفقة أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكانت ردة فعل لاعبي فريق ريال مدريد بخصوص إمكانية رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو واضحة للغاية، وذلك من خلال قيامهم جميعاً بالغناء رفقة جماهير نادي ريال مدريد باسم كريستيانو رونالدو على هامش الحفل الذي أقامه نادي ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو احتفالاً بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي الملكي.

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