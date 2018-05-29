آل الشيخ يواصل افتعال الأزمات مع النادي الأهلي بسبب مجلس الخطيب

Advertisements

لا يزال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية يواصل افتعال الأزمات بقوة مع النادي الأهلي، وذلك بسبب خلافه الحاد في الآونة الأخيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وعلى الرغم من أن دور المستشار تركي آل الشيخ في هذه الأزمة الجديدة لم يكن واضحاً للجميع، إلا أن الجميع يعلم جيداً أنه أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة، والتي ربما تؤكد أكثر لجماهير النادي الأهلي أن انفصال المستشار تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي كان أمراً جيداً لأبناء القلعة الحمراء.

Advertisements

وجاءت الأزمة الجديدة من خلال قيام شركة “صلة” الرياضية السعودية بالإعلان اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مايو الحالي بشكل رسمي عن انسحابها من مزايدة الرعاية على النادي الأهلي، علماً بأن شركة “صلة” هي شركة تابعة للحكومة السعودية مما يؤكد على الدور الذي لعبه المستشار تركي آل الشيخ في اتخاذ الشركة ذلك القرار.

ومن جانبه لن يتأثر مجلس إدارة النادي الأهلي على الإطلاق بقرار شركة “صلة” مثلما يعتقد المستشار تركي آل الشيخ، وخاصة وأن مزايدة الرعاية على النادي الأهلي لا يزال يتواجد به شركتان مصريتان وهما شركة “بريزنتيشن” إضافة إلى شركة “الأهرام”.

ومع مرور الأيام ينكشف الغطاء أكثر عن نوايا المستشار تركي آل الشيخ، والذي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة عن مدى حبه وعشقه للنادي الأهلي، وهو الأمر الذي أظهر عكسه تماماً في الأيام القليلة الماضية، مما يؤكد بدوره على أنه كان يستحق كافة الانتقادات التي كان يتم توجيهها له من طرف كل جماهير النادي الأهلي.

إقرأ أيضاً: الشكوك تحوم بقوة حول بقاء كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الموسم القادم