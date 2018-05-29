موعد أبرز مباريات يوم الأربعاء 30/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

Advertisements

يشهد يوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، وذلك في إطار تحضيرات بعض المنتخبات من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، والذي سوف ينطلق بشكل رسمي في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو القادم أي بعد أسبوعين تقريباً من الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، إضافة إلى القنوات الناقلة لها مع العلم بأن كل هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك إما عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية أو إما عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، فيما سوف يتم نقل جميع فعاليات مونديال روسيا المقبل حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت فقط لا غير.

Advertisements

موعد مباراة الأرجنتين وهايتي

يستقبل منتخب الأرجنتيني نظيره منتخب هايتي في يوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي على ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب الأرجنتيني من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة الأرجنتيني وهايتي تحديداً في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأرجنتين وهايتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب كرواتيا إضافة إلى منتخب أيسلندا وأيضاً منتخب نيجيريا.

موعد مباراة بنما وأيرلندا الشمالية

يستقبل منتخب بنما نظيره منتخب أيرلندا الشمالية في يوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي على ملعب روميل فيرنانديز على أرض دولة بنما، وذلك في إطار تحضيرات منتخب بنما من أجل المشاركة لأول مرة في تاريخه في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة بنما وأيرلندا الشمالية تحديداً في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب بنما في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب بلجيكا وأيضاً منتخب تونس الشقيق.

موعد مباراة بيرو وإسكتلندا

يستقبل منتخب بيرو نظيره منتخب إسكتلندا في يوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي على الملعب الدولي في العاصمة البيروفية ليما، وذلك في إطار تحضيرات منتخب بيرو من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة بيرو وإسكتلندا تحديداً في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب بيرو في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب الدنمارك وأيضاً منتخب أستراليا.

موعد مباراة اليابان وغانا

يستقبل منتخب اليابان نظيره منتخب غانا في يوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي على ملعب نيسان في مدينة يوكوهاما على أرض دولة اليابان، وذلك في إطار تحضيرات منتخب اليابان من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة اليابان وغانا تحديداً في تمام الساعة 12:25 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 13:25 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 14:25 ظهراً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب اليابان في المجموعة الثامنة والأخيرة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب بولندا إضافة إلى منتخب السنغال وأيضاً منتخب كولومبيا.

موعد مباراة روسيا والنمسا

يستقبل منتخب النمسا نظيره منتخب روسيا في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي على أرض دولة النمسا، وذلك في إطار تحضيرات منتخب روسيا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل على أرضه ووسط جماهيره.

وتنطلق مباراة روسيا والنمسا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب روسيا في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً المنتخب السعودي الشقيق.

إقرأ أيضاً: آل الشيخ يواصل افتعال الأزمات مع النادي الأهلي بسبب مجلس الخطيب