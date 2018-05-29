آل الشيخ يكشف عن نبأ صادم للمصريين قبل مونديال روسيا المقبل

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مايو الحالي عن نبأ صادم للغاية للشعب المصري بأكمله، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بأقل من أسبوعين فقط لا غير.

حيث أكد المستشار تركي آل الشيخ أن إصابة المصري محمد صلاح سوف تُبعده عن الملاعب لمدة شهرين كاملين، وذلك بعدما أجرى اليوم الثلاثاء أشعة MRI الأولى على أن يتم تحديد موقفه النهائي عقب إجراء أشعة MRI للمرة الأخيرة في الساعات القليلة القادمة.

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وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “نجمنا الكبير محمد صلاح أنهى أشعة MRI الأولى، وللأسف تأكد أن الإصابة قوية كما قلنا سوف تستغرق شهرين، هناك بصيص من الأمل حيث سيُجري MRI آخر خلال ساعات، دعواتنا له بالشفاء، ويارب نشوفه في المونديال”.

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