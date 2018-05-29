وزير الشباب والرياضة: القانون الجديد لا يجرم تلقى التبرعات للمرشحين

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صرح وزير الشباب والرياضة المهندس “خالد عبدالعزيز” قائلاً “إن قانون الرياضة الجديد لا يتضمن في بنوده تجريم تلقى تبرعات للمرشحين في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية”.

وقد جاءت تعليقات الوزير على خطاب نادي الأهلي والذي تتضمن المطالبة بتشكيل لجنة من أجل القيام بفحص ما يتعلق بشأن التبرعات الخارجية، وأكد أن وزارة الشباب والرياضة سوف تقوم بدارسة الأمر بناء على طلب من رئيس نادي الأهلي “محمود الخطيب”.

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وقد شدد وزير الشباب والرياضة قائلاً “إن الهيئات والأندية الرياضية إلى جانب الاتحادات لا تخضع إلى المادة أربعة وعشرين من قانون الانتخابات العامة”، وأضاف أنها تخضع فقط إلى قانون الرياضة الصادر تحت رقم واحد وسبعين لعام 2017.

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