كوبر يتخذ قرارات هامة بخصوص عبد الله السعيد والنني قبل ودية كولومبيا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي عن اتخاذ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قرارات هامة، وذلك بخصوص كلاً من الثنائي محمد النني وعبد الله السعيد قبل المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر عدم الدفع باللاعب محمد النني تماماً في المباراة الودية القادمة لأحفاد الفراعنة أمام نظيره منتخب كولومبيا، وذلك خوفاً عليه من تعرضه إلى الإصابة مرة أخرى، وخاصة وأنه لم يتمكن من لعب كرة القدم منذ شهر أبريل الماضي تقريباً بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه أرسنال الإنجليزي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر أن يمنح اللاعب محمود عبد العزيز متوسط ميدان نادي الزمالك الفرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا، على أن يلعب بجانبه اللاعب المخضرم طارق حامد حتى يحين موعد مشاركة محمد النني من جديد.

وفي السياق ذاته أيضاً قرر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد الاتفاق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني المصري بقيادة الدكتور أبو العلا، أن يخضع اللاعب عبد الله السعيد إلى برنامج خاص من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاصة به في الفترة القادمة، وذلك بسبب التراجع الملحوظ على صعيد مستواه البدني منذ بداية المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة.

وفي آخر القرارات استقر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد الاتفاق مع الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري على استبعاد حارس المرمى محمد عواد من القائمة النهائية لأحفاد الفراعنة التي سوف تُشارك في مونديال روسيا، بينما لم يتم الاستقرار بعد على هوية حارس المرمى الأساسي للمنتخب المصري في المونديال.

حيث لا يزال الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري حائراً بين كلاً من الثلاثي عصام الحضري إضافة إلى شريف إكرامي وأيضاً محمد الشناوي، على أن يتم حسم القرار بشكل نهائي قبل المباراة الأولى لأحفاد الفراعنة في المونديال أمام منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو القادم.

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