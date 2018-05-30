منتخب البرازيل: ليس هدفنا الفوز بكأس العالم.. ولكن !

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بات الترقب كبيراً في العالم بأكمله قبل أيام قليلة فقط من موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل، حيث لم يتبقى على الموعد المنتظر سوف أسبوعين فقط لا غير لتبدأ حينها صافرة البداية لأكبر محفل دولي على مستوى العالم بأكمله.

ومع اقتراب الموعد تحدث البرازيلي تياغو سيلفا قائد منتخب البرازيل اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي عن حظوظ منتخب بلاده البرازيل في مونديال روسيا المقبل، وخاصة بعد الفضيحة التي خرج بها منتخب السامبا من النسخة الماضية من المونديال على أرضه.

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فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بتحضيرات المنتخب البرازيلي، أكد المدافع تياغو سيلفا أن منتخب البرازيل لا يعد أي أحد من الشعب البرازيلي بأن يفوز منتخب السامبا في نهاية المطاف بلقب كأس العالم.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد القائد تياغو سيلفا على أن منتخب بلاده البرازيل يعد فقط بتقديم مباريات كبيرة وكرة قدم رائعة على أرض الملعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب البرازيل لديه فرصة كبيرة من أجل إعادة كتابة التاريخ مرة أخرى في المونديال المقبل.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب صربيا إضافة إلى منتخب سويسرا وأيضاً منتخب كوستاريكا، علماً بأن منتخب البرازيل سوف يبدأ مشواره في المونديال في يوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو القادم حينما يواجه نظيره منتخب سويسرا.

وكان منتخب البرازيل قد تعرض إلى كارثة كبرى في النسخة الماضية من عمر المونديال والتي كانت على أرضه ووسط جماهيره، وذلك حينما تم إقصائه من الدور نصف النهائي على يد منتخب ألمانيا على وقع خسارة تاريخية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يتعرض للخسارة مرة أخرى وهذه المرة في مباراة تحديد المركز الثالث على يد منتخب هولندا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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