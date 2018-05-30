الإسماعيلي يرفض بيع لاعبيه للزمالك قبل انطلاقة الموسم القادم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد رفض نهائياً طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك بخصوص تعاقد نادي الزمالك مع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد طلب التعاقد مع كلاً من الثنائي إبراهيم حسن إضافة إلى بهاء مجدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف أبناء القلعة البيضاء قبل انطلاقة الموسم القادم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان لن يوافق تماماً تحت أي ظرف من الظروف على طلبات نادي الزمالك، وخاصة وأن الموافقة على بيع أبرز لاعبي فريق الدراويش سوف يُسبب حالة من الغضب العارمة بين أوساط جماهير نادي الإسماعيلي.

وتأمل جماهير نادي الإسماعيلي أن يُعزز مجلس إدارة نادي الإسماعيلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل الموسم المقبل، وخاصة وأن فريق الدراويش سوف يُشارك للمرة الأولى منذ عدة سنوات طويلة للغاية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019م.

وكانت جماهير نادي الإسماعيلي قد تلقت ضربة موجعة للغاية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما وافقت إدارة نادي الدراويش على بيع الهداف الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الفريق إلى صفوف نادي الفيصلي السعودي.

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