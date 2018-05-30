وكيل أعمال النجم ليفاندوفسكي يكشف عن مفاجأة بخصوص مستقبل موكله

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كشف بيني زاهافي وكيل أعمال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي عن مفاجأة مدوية للغاية، وذلك بخصوص مستقبل موكله مع نادي بايرن ميونخ قبل انطلاقة الموسم القادم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء وتحديداً لصحيفة “بيلد” الألمانية، أكد بيني زاهافي أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سبق وأن أخطر إدارة نادي بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم المنصرم مباشرة برغبته في الرحيل عن صفوف قلعة أليانز أرينا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد بيني زاهافي على أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يرغب في خوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، وخاصة وأنه متواجد مع نادي بايرن ميونخ منذ صيف عام 2013م مما يجعله في حاجة ماسة إلى تغيير الأجواء.

وبناءً على هذه التصريحات فتح بيني زاهافي الباب أمام جميع الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الحالي، علماً بأن أبرز هذه الأندية هو نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب بشدة في التعاقد مع مهاجم صريح صاحب إمكانيات كبيرة من أجل معاونة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في خط الهجوم.

ويتواجد النجم روبرت ليفاندوفسكي في الوقت الحالي رفقة بعثة منتخب بلاده بولندا استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، على أن يحسم مستقبله بشكل رسمي عقب نهاية مشوار منتخب بولندا في المونديال.

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