موعد أبرز مباريات يوم الخميس 31/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات الدولية الودية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، والذي سوف ينطلق بعد أسبوعين فقط من الآن أي في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو القادم.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات مع العلم بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة المغرب وأوكرانيا

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب أوكرانيا في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار تحضيرات منتخب المغرب من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة المغرب وأوكرانيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب البرتغال وأيضاً منتخب إيران.

موعد مباراة السنغال ولوكسمبورج

يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب لوكسمبورج في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار تحضيرات منتخب السنغال من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة السنغال ولوكسمبورج تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السنغال ولوكسمبورج عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثامنة والأخيرة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب كولومبيا إضافة إلى منتخب بولندا وأيضاً منتخب اليابان.

موعد مباراة تشيلي ورومانيا

يواجه منتخب تشيلي نظيره منتخب رومانيا في يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين للمحافل الدولية القادمة مع العلم بأن كلاهما قد فشل في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة تشيلي ورومانيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة هولندا وسلوفاكيا

يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب سلوفاكيا في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين للمحافل الدولية القادمة مع العلم بأن كلاهما قد فشل في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة هولندا وسلوفاكيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة هولندا وسلوفاكيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

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