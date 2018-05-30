أبو ريدة يكشف عن حالة محمد صلاح قبل مونديال روسيا

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كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي عن الحالة الصحية للمصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد أسبوعين فقط من الآن.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، أكد المهندس هاني أبو ريدة أن حالة اللاعب محمد صلاح مطمئنة للغاية، وخاصة بعدما تم التأكد من وضعية إصابته والتي هي عبارة عن مجرد جزع في مفصل الكتف.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهندس هاني أبو ريدة إلى أن محمد صلاح يخضع إلى جلسات علاج تأهيلية تصل إلى 4 ساعات بشكل يومي، وذلك حتى يكون جاهزاً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل رفقة المنتخب الوطني المصري.

وفي ختام تصريحاته شدد المهندس هاني أبو ريدة على ضرورة أن يتفائل الشعب المصري بأكمله بخصوص إمكانية مشاركة محمد صلاح رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن محمد صلاح لا يقوم بإضاعة أي وقت على الإطلاق بعيداً عن جلسات العلاج حتى تتأكد عودته سريعاً مرة أخرى إلى الملاعب.

وكان محمد صلاح قد وصل في يوم أمس الثلاثاء إلى مدينة فالنسيا بدولة إسبانيا، وذلك من أجل استكمال رحلة العلاج الخاصة به مع العلم بأنه لن يتمكن من التواجد رفقة المنتخب الوطني المصري في المعسكر الختامي المقام حالياً، على أمل أن يلحق بالبعثة مباشرة في دولة روسيا قبل انطلاقة مشوار أحفاد الفراعنة في المونديال.

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