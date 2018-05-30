تعرف على موعد بدء بث قناة بي إن ماكس الناقلة الحصرية للمونديال وكيفية الاشتراك بها

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اقترب الموعد المنتظر لكل عشاق كرة القدم في العالم بأكمله، وهو موعد انطلاقة المونديال الذي لا يأتي سوى مرة واحدة فقط كل 4 سنوات، مما يجعله بمثابة حدثاً مميزاً للغاية في كل أنحاء العالم نظراً لكونه أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

وسوف تكون جميع مباريات مونديال روسيا المقبل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قرر تخصيص أربعة قنوات تحت اسم قنوات “بي إن ماكس”، وذلك من أجل نقل كافة فعاليات مونديال روسيا المقبل باللغة العربية إضافة إلى اللغة الإنجليزية وأيضاً اللغة الفرنسية.

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وحرصاً منها على إرضاء المشاهد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قررت مجموعة بي إن الإعلامية أن تنقل 22 مباراة بشكل مجاني عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات فقط لا غير، وتشمل هذه المباريات المنقولة بشكل مجاني كل مباريات المنتخبات العربية في مونديال روسيا المقبل بما فيها مباراة الإفتتاح، إضافة إلى مباراتي الدور النصف النهائي وأيضاً المباراة النهائية.

كيفية الاشتراك في قنوات بي إن ماكس لمشاهدة مونديال روسيا

قامت مجموعة بي إن ميديا جروب الإعلامية بتخصيص عرض مميز لكل عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وذلك من أجل متابعة كافة أحداث وفعاليات مونديال روسيا المقبل لحظة بلحظة من قلب الحدث على مدار شهر بأكمله.

وقد أعلنت مجموعة بي إن ميديا جروب الإعلامية أن سعر باقة قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لمونديال روسيا المقبل سوف تصل إلى مبلغ 1850 جنيه مصري في جمهورية مصر العربية، وذلك في حالة إذا كان لديك اشتراك مسبقاً في شبكة قنوات بي إن سبورت.

أما في حالة الاشتراك لأول مرة في شبكة قنوات بي إن سبورت، يمكنك بالتالي دفع مبلغ 1850 جنيه مصري سعر باقة قنوات كأس العالم، إضافة إلى دفع مبلغ 1860 جنيه مصري سعر جهاز الاستقبال الخاص بقناة بي إن سبورت، أي أن إجمالي المبلغ سوف تصل قيمته إلى مبلغ 3710 جنيه مصري.

ومن جانبها قامت مجموعة بي إن ميديا جروب الإعلامية بالإعلان عن موعد انطلاقة بث قناة بي إن ماكس سبورت الناقلة الحصرية لمونديال روسيا المقبل، وذلك تحديداً انطلاقاً من يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الأول من شهر يونيو المقبل، وإليكم الآن التغطية البرامجية الكاملة التي سوف يتم بثها عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 في اليوم الأول لها:

برنامج نجوم 2018، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الخميس بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج أهداف لا تنسى، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً من يوم الخميس بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج أهم اللحظات وأجمل الأهداف، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نجوم العالم، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج مونديال Bein، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج سياسة وكرة قدم 1978، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 1978 الأرجنتين وهولندا، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج الأفضل لا يفوز دائماً 1982، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 1982 ألمانيا وإيطاليا، وينطلق تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج مونديال مارادونا 1986، وينطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 1986 ألمانيا والأرجنتين، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج التحكيم وأشياء أخرى 1990، وينطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 1990 ألمانيا والأرجنتين، وينطلق تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت أبوظبي.

برنامج أمريكا تتعلم كرة القدم 1994، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 1994 البرازيل وإيطاليا، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت أبوظبي.

برنامج شكراً زيزو 1998، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 1998 البرازيل وفرنسا، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

برنامج الشمس تشرق من هناك 2002، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 2002 ألمانيا والبرازيل، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج وداعاً زيزو 2006، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 2006 إيطاليا وفرنسا، وينطلق تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج للمرة الأولى 2010، وينطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 2010 إسبانيا وهولندا، وينطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج الطريق إلى ماراكانا، وينطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

برنامج نهائي 2014 ألمانيا والأرجنتين، وينطلق تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

تردد قنوات بي إن ماكس سبورت على القمر الصناعي نايل سات

قناة بي إن ماكس سبورت HD1 / تردد 12245، V، 27500، 2/3.

قناة بي إن ماكس سبورت HD2 / تردد 12245، 27500، 2/3، V.

قناة بي إن ماكس سبورت HD3 / تردد 12265، 27500، 2/3، H.

قناة بي إن ماكس سبورت HD4 / تردد 12245، 27500، 2/3، V.

مجموعات مونديال روسيا 2018

المجموعة الأولى: منتخب روسيا / منتخب مصر / منتخب الأوروغواي / منتخب السعودية.

المجموعة الثانية: منتخب أسبانيا / منتخب البرتغال / منتخب المغرب / منتخب إيران.

المجموعة الثالثة: منتخب فرنسا / منتخب الدنمارك / منتخب بيرو / منتخب أستراليا.

المجموعة الرابعة: منتخب الأرجنتين / منتخب كرواتيا / منتخب أيسلندا / منتخب نيجيريا.

المجموعة الخامسة: منتخب البرازيل / منتخب سويسرا / منتخب صربيا / منتخب كوستاريكا.

المجموعة السادسة: منتخب ألمانيا / منتخب المكسيك / منتخب السويد / منتخب كوريا الجنوبية.

المجموعة السابعة: منتخب انجلترا / منتخب بلجيكا / منتخب تونس / منتخب بنما.

المجموعة الثامنة: منتخب كولومبيا / منتخب السنغال / منتخب بولندا / منتخب اليابان.

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