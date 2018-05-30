وزير الاستثمار البريطاني: نريد «محمد صلاح» آخر من مصر

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قال جراهام ستيوارت ، وزير الاستثمار البريطاني ، اليوم الأربعاء ، إن أفضل استثمار فردي ، شهدته الرياضة في بريطانيا ، خلال السنوات الأخيرة ، كان محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، ونادي « ليفربول » الإنجليزي .

وعم فرص استثمار بريطانيا ، في قطاع الرياضة ، قال جراهام ستيوارت : « رغم أني من مشجعي فريق مانشستر يونايتد ، لكنني أعتبر ( مو صلاح ) ، واحدًا من النجوم الاستثنائيين » .

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وأضاف وزير الاستثمار البريطاني : « قيمة مو صلاح ، لا تنبع فقط من كونه هدافا رائعا ، لكن شخصيته المتميزة ، جعلته محبوبا ، حتى من شخص مثلي ، يشجع فريق مانشستر يونايتد ، إلى الحد الذي يجعل الكثيرين ، حريصون على ارتداء فانلته » .

وتابع جراهام ستيوارت : « نريد أن نستثمر ونحصل على محمد صلاح آخر من مصر ، لكن هذه المرة سوف يلعب لفريق مانشستر يونايتد » ، وزاد : « ،دون شك ، فمع نمو سكان مصر ، وتقدم الرياضة بها ، سوف يكون هناك بالطبع استثمارات أكبر في الرياضة ، وبريطانيا تسعى لتنويع استثماراتها ، واستكشاف الأبطال والنابهين في كل القطاعات » .