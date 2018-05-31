تعرف على أبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماع يوم أمس الأربعاء

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شهد مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر مايو الحالي انعقاد اجتماعاً لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل اتخاذ بعض القرارات الهامة المتعلقة بالنادي الأهلي وخاصة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم القرارات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي، علماً بأن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يتم استكماله اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من الشهر ذاته وذلك تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي بناءً على اجتماع يوم أمس الأربعاء:

اعتبار اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي ممتداً، على أن يتم استكمال الاجتماع في الساعة الثالثة عصراً من اليوم الخميس.

رفع رأس مال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى مبلغ 2 مليون دولار طبقاً لقانون الاستثمار الجديد، وذلك من أجل تطوير المنبر الإعلامي للنادي الأهلي والذي يتمثل في قناة النادي الأهلي الفضائية التي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات.

التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق.

اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي، على أن يتم التنسيق مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، إضافة إلى محمد الغزاوي رئيس لجنة إعداد اللوائح الخاصة بالنشاط الرياضي.

اعتماد تشكيل الإدارات الرئيسية لقطاع كرة القدم للموسم القادم 2018 / 2019 م.

التصديق على توصيات المكتب التنفيذي في الجلستين السابقتين له.

اعتماد مصروفات تأهيل اللاعب رامي ربيعة في ألمانيا بعد إصابته الأخيرة.

اعتماد تعيين حسام غالي كمنسقاً عاماً لقطاع كرة القدم وأيضاً كعضو بلجنة الكرة بالنادي الأهلي.

اعتماد تعيين الكابتن محمد يوسف كمدرباً عاماً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأيضاً كمديراً للكرة.

اعتماد تعيين الكابتن سامي قمصان كمدرباً للفَريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

اعتماد تعيين سمير عدلي كمديراً إدارياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

اعتماد تعيين الكابتن فتحي مبروك كمديراً لقطاع الناشئين.

اعتماد تعيين الكابتن عادل عبد الرحمن كمديراً فنياً لفريق الشباب بالنادي الأهلي.

اعتماد تعيين الكابتن خالد بيبو كمديراً لأكاديميات النادي الأهلي لكافة الفروع رفقة الكابتن عبد النبي عاشور.

اعتماد تعيين الكابتن محمد فضل كمديراً لادارة التعاقدات بالنادي الأهلي.

اعتماد تعيين حنان الزيني كمدير متابعة التراخيص واللوائح.

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