الأهلي يحسم رسمياً أولى صفقاته المدوية في الميركاتو الصيفي

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي عن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في حسم أولى الصفقات المدوية فى الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك في إطار سعي مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت، وذلك من أجل تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب مهند لاشين متوسط ميدان نادي الأسيوطي سبورت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الخميس مع تقديم اللاعب إلى مختلف وسائل الإعلام، علماً بأن اللاعب مهند لاشين قد وقع على عقد انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلى مبلغ 13 مليون جنيه مصري إضافة إلى حصول نادي الأسيوطي سبورت على نسبة 10% في حالة تم بيع اللاعب إلى نادي آخر في المستقبل.

ومن جانبه أعرب اللاعب مهند لاشين في تصريحات صحفية عقب عملية توقيع العقد مباشرة عن سعادته البالغة بانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللعب بقميص النادي الأهلي يُعتبر بمثابة شرف كبير لأي لاعب إضافة إلى أن اللعب للنادي الأهلي كان أيضاً بمثابة حلم له قد تحقق أخيراً بعد طول انتظار.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللاعب مهند لاشين على أن هدفه الرئيسي في الفترة القادمة، هو التألق بشكل ملفت مع النادي الأهلي لإسعاد كافة جماهير القلعة الحمراء، وذلك حتى يتم فتح الباب له من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في المحافل الدولية القادمة.

هذا وتُعتبر هذه الصفقة هي أولى الصفقات المدوية للمارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي، علماً بأن النادي الأهلي سوف يُبرم بدون أدنى شك المزيد من الصفقات القوية في الفترة القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم القادم.

وينتظر فريق الأهلي في الموسم القادم العديد من التحديات الصعبة على مستوى مختلف جميع الجبهات، حيث يبقى الهدف الرئيسي للمارد الأحمر هو المنافسة بكل قوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى المنافسة أيضاً على بقية الألقاب الأخرى وهي كأس السوبر المصري وأيضاً الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وأخيراً البطولة العربية للأندية.

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