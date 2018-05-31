موعد مباراة مصر وكولومبيا الودية تحضيراً للمونديال الجمعة 1/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر وكولومبيا الودية تحضيراً للمونديال، يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب كولومبيا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو 2018م على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا في مدينة بيرجامو الإيطالية، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من جانب كلاً من المنتخب الوطني المصري وأيضاً من جانب منتخب كولومبيا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة مصر وكولومبيا

ستُقام مباراة مصر وكولومبيا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو 2018م على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا في مدينة بيرجامو الإيطالية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وكولومبيا

ستكون مباراة مصر وكولومبيا منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن الناقل الحصري لبطولة كأس العالم المقبلة على أرض دولة روسيا هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

جدول مباريات المنتخب الوطني المصري تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

منتخب مصر 2/1 منتخب البرتغال / مباراة ودية.

منتخب مصر 1/0 منتخب اليونان / مباراة ودية.

منتخب مصر 1/1 منتخب الكويت / مباراة ودية.

منتخب مصر / منتخب كولومبيا / مباراة ودية، الجمعة 1 يونيو 2018.

منتخب مصر / منتخب بلجيكا / مباراة ودية، الأربعاء 6 يونيو 2018.

مشوار المنتخب الوطني المصري في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018

منتخب الكونغو 2/1 منتخب مصر / الجولة الأولى.

منتخب مصر 0/2 منتخب غانا / الجولة الثانية.

منتخب أوغندا 0/1 منتخب مصر / الجولة الثالثة.

منتخب مصر 0/1 منتخب أوغندا / الجولة الرابعة.

منتخب مصر 1/2 منتخب الكونغو / الجولة الخامسة.

منتخب غانا 1/1 منتخب مصر / الجولة السادسة.

مجموعة منتخب مصر في مونديال روسيا 2018

يتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه إضافة إلى المنتخب السعودي الشقيق وأيضاً منتخب الأوروغواي.

جدول مباريات المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا 2018

منتخب مصر / منتخب الأوروغواي / الجولة الأولى، الجمعة 15 يونيو 2018.

منتخب مصر / منتخب روسيا / الجولة الثانية، الثلاثاء 19 يونيو 2018.

منتخب مصر / منتخب السعودية / الجولة الثالثة، الإثنين 25 يونيو 2018.

قائمة المنتخب الوطني المصري الأولية من 29 لاعباً تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: عصام الحضري / شريف إكرامي / محمد الشناوي / محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد المحمدي / محمد عبد الشافي / أحمد حجازي / عمر جابر / سعد الدين سمير / علي جبر / كريم حافظ / عمرو طارق / محمود حمدي الونش / أيمن أشرف.

خط الوسط: محمود عبد الرازق شيكابالا / عبد الله السعيد / محمد النني / طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / رمضان صبحي / سام مرسي / عمرو وردة / محمود عبد العزيز.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد حسن كوكا / أحمد جمعة.

تشكيلة المنتخب الوطني المصري المتوقعة في المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمود حسن تريزيجيه / عبد الله السعيد / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

جدول مباريات منتخب كولومبيا تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

منتخب كوريا الجنوبية 1/2 منتخب كولومبيا / مباراة ودية.

منتخب الصين 4/0 منتخب كولومبيا / مباراة ودية.

منتخب فرنسا 3/2 منتخب كولومبيا / مباراة ودية.

منتخب كولومبيا 0/0 منتخب أستراليا / مباراة ودية.

منتخب كولومبيا / منتخب مصر / مباراة ودية، الجمعة 1 يونيو 2018.

مجموعة منتخب كولومبيا في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الثامنة والأخيرة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب بولندا إضافة إلى منتخب اليابان وأيضاً منتخب السنغال.

جدول مباريات منتخب كولومبيا في مونديال روسيا 2018

منتخب كولومبيا / منتخب اليابان / الجولة الأولى، الثلاثاء 19 يونيو 2018.

منتخب كولومبيا / منتخب بولندا / الجولة الثانية، السبت 24 يونيو 2018.

منتخب كولومبيا / منتخب السنغال / الجولة الثالثة، الخميس 28 يونيو 2018.

مشوار منتخب كولومبيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018

منتخب كولومبيا 0/2 منتخب بيرو / الجولة الأولى.

منتخب الأوروغواي 0/3 منتخب كولومبيا / الجولة الثانية.

منتخب تشيلي 1/1 منتخب كولومبيا / الجولة الثالثة.

منتخب كولومبيا 1/0 منتخب الأرجنتين / الجولة الرابعة.

منتخب بوليفيا 3/2 منتخب كولومبيا / الجولة الخامسة.

منتخب كولومبيا 1/3 منتخب الإكوادور / الجولة السادسة.

منتخب كولومبيا 0/2 منتخب فنزويلا / الجولة السابعة.

منتخب البرازيل 1/2 منتخب كولومبيا / الجولة الثامنة.

منتخب الباراغواي 1/0 منتخب كولومبيا / الجولة التاسعة.

منتخب كولومبيا 2/2 منتخب الأوروغواي / الجولة العاشرة.

منتخب كولومبيا 0/0 منتخب تشيلي / الجولة الحادية عشر.

منتخب الأرجنتين 0/3 منتخب كولومبيا / الجولة الثانية عشر.

منتخب كولومبيا 0/1 منتخب بوليفيا / الجولة الثالثة عشر.

منتخب الإكوادور 2/0 منتخب كولومبيا / الجولة الرابعة عشر.

منتخب فنزويلا 0/0 منتخب كولومبيا / الجولة الخامسة عشر.

منتخب كولومبيا 1/1 منتخب البرازيل / الجولة السادسة عشر.

منتخب كولومبيا 2/1 منتخب الباراغواي / الجولة السابعة عشر.

منتخب بيرو 1/1 منتخب كولومبيا / الجولة الثامنة عشر.

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