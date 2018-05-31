موعد أبرز مباريات يوم الجمعة 1/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو 2018م إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أسبوعين فقط تقريباً من الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات الودية الدولية، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات مع العلم بأن هذه المباريات سوف تكون منقولة جميعاً بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات، وذلك إما عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية أو إما عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية وأيضاً عبر قناة أون سبورت المصرية.

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موعد مباراة تونس وتركيا

يواجه منتخب تونس نظيره منتخب تركيا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو في مدينة جنيف على أرض دولة سويسرا، وذلك في إطار تحضيرات منتخب تونس من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة تونس وتركيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تونس وتركيا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب بلجيكا وأيضاً منتخب بنما.

موعد مباراة مصر وكولومبيا

يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب كولومبيا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا على أرض دولة إيطاليا، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من منتخب مصر وأيضاً منتخب كولومبيا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة مصر وكولومبيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وكولومبيا عبر قناة أون سبورت.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً منتخب السعودية الشقيق.

أما منتخب كولومبيا يتواجد في المجموعة الثامنة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب بولندا إضافة إلى منتخب اليابان وأيضاً منتخب السنغال.

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا

يستقبل منتخب فرنسا نظيره منتخب إيطاليا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو على ملعب أليانز ريفييرا في جنوب دولة فرنسا، وذلك في إطار تحضيرات منتخب فرنسا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة فرنسا وإيطاليا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا وإيطاليا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الدنمارك إضافة إلى منتخب بيرو وأيضاً منتخب أستراليا.

موعد مباراة كوريا الجنوبية والبوسنة والهرسك

يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره منتخب البوسنة والهرسك في يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو، وذلك في إطار تحضيرات منتخب كوريا الجنوبية من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة كوريا الجنوبية والبوسنة والهرسك تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب ألمانيا إضافة إلى منتخب السويد وأيضاً منتخب المكسيك.

موعد مباراة أستراليا وجمهورية التشيك

يواجه منتخب أستراليا نظيره منتخب جمهورية التشيك في يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو، وذلك في إطار تحضيرات منتخب أستراليا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة أستراليا وجمهورية التشيك تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب أستراليا في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب الدنمارك وأيضاً منتخب بيرو.

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