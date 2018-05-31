ليفربول يكشف عن موقف “محمد صلاح” من المشاركة في مونديال روسيا

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كشف نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي عن موقف اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك بخصوص المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل بناءً على الإصابة التي تعرض لها في مفصل الكتف أثناء مشاركته رفقة فريق الريدز في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أصدر نادي ليفربول بياناً رسمياً في صباح اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وفي إطار ذلك البيان أكد نادي ليفربول أن لاعبه محمد صلاح سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كاملة، على أمل أن يتمكن من اللحاق بالجولة الثانية من المونديال رفقة منتخب بلاده مصر.

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كما أشار نادي ليفربول في بيانه إلى أن هناك بعض المخاوف حول عدم تمكن محمد صلاح من اللحاق بمنتخب بلاده مصر في أي مباراة على الإطلاق في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن عودته بشكل مبكر من الإصابة قد تجعله معرضاً للإصابة مرة أخرى وقد تصل الأمور هذه المرة إلى خلع أو كسر في الكتف وليس مجرد جزع بسيط في مفصل الكتف.

ويأتي بيان نادي ليفربول الرسمي اليوم الخميس تأكيداً على البيان الذي سبق وأن أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم في يوم أمس الأربعاء، علماً بأن الاتحاد المصري لكرة القدم قد ذكر في بيانه التفاصيل ذاتها بدون أي تغيير.

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا من أجل استكمال رحلة علاجه، ويبقى أمل الشعب المصري كبيراً في إمكانية مشاركة محمد صلاح على الأقل مع المنتخب الوطني المصري في المباراة الثانية في المونديال أمام مستضيف البطولة على أرضه وهو منتخب روسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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