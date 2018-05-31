بطل أوروبا في صدمة كبرى بعد إعلان زيدان استقالته اليوم الخميس

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عاش عشاق نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي على وقع صدمة كبرى للغاية، وذلك بعدما أعلن الفرنسي زين الدين زيدان تقديم استقالته من منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد بشكل لم يتوقعه أي أحد على الإطلاق.

وقد بدأ الأمر في صباح اليوم الخميس حينما أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يعقد مؤتمراً صحفياً في ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في ظهر اليوم.

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وعلى الرغم من توقع العديد من الجماهير الملكية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يقوم بتجديد عقده مع نادي ريال مدريد، إلا أن القرار الصادم وغير المتوقع فاجئ الجميع من خلال إعلان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تقديم استقالته من البيت الملكي.

وفي خلال المؤتمر الصحفي أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يُعتبر ضرورياً للغاية، وخاصة وأن فريق ريال مدريد بات في حاجة ماسة إلى التغيير من أجل الاستمرار على نفس النسق العالي سواء من ناحية الفوز بالألقاب أو حتى من ناحية الفوز بالمباريات.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن قراره بالرحيل عن نادي ريال مدريد يُعتبر شخصياً للغاية لم يتدخل فيه أي أحد على الإطلاق من طرف نادي ريال مدريد، وذلك سواء من طرف إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز أو حتى من طرف أي لاعب في صفوف الفريق الملكي.

وعن الوجهة القادمة له قبل انطلاقة الموسم القادم، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه لن يقوم بتدريب أي فريق آخر في الوقت الحالي على الإطلاق، وهو ما يؤكد بدوره على أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يتولى تدريب منتخب فرنسا عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

وبكل تأكيد تُعتبر استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بمثابة صدمة كبرى لكل عشاق نادي ريال مدريد في العالم بأكمله، إلا أنه قرار حكيم للغاية في الوقت ذاته من العبقري الفرنسي، وخاصة وأنه قد نجح في تحقيق كل شئ مع فريق ريال مدريد في ظرف موسمين ونصف فقط لا غير، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المدرب الفرنسي فاز مع فريق ريال مدريد في 9 مباريات نهائية من أصل 9 مباريات.

وقد نجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في قيادة فريق ريال مدريد نحو الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرة واحدة فقط، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات على التوالي، وأيضاً لقب كأس السوبر الأوروبي في مرتين على التوالي، وأخيراً لقب كأس العالم للأندية في مرتين على التوالي ولقب كأس السوبر الإسباني في مرة واحدة فقط، وبذلك يُعتبر لقب كأس ملك إسبانيا هو اللقب الوحيد الذي فشل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تحقيقه مع الفريق الملكي.

ولا شك أن ذلك القرار الصادم والمفاجئ من طرف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سوف يُحدث بدوره بعض التغييرات الهامة صفوف البيت الملكي، علماً بأن أبرز هذه التغييرات المرتقبة سوف تكون بنسبة كبيرة للغاية من خلال رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الملكي.

وفي مقابل ذلك لن تقف إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز صامتة على ما يدور من أحداث ساخنة، والبداية سوف تكون بكل تأكيد من خلال التعاقد مع مدرب عالمي صاحب خبرات كبيرة وقادر على قيادة الريال نحو المجد مرة أخرى في المواسم القادمة، ومن ثم سوف تقوم إدارة الريال بالتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي قبل انطلاقة الموسم القادم حتى يستمر الريال منافساً بقوة على كافة الألقاب الممكنة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري.

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