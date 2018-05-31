تعرف على قائمة المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

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باتت هناك حالة من الجدل في الشارع المدريدي اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي، وذلك حول هوية المدرب الجديد للفريق الملكي قبل انطلاقة الموسم القادم بعدما تقدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باستقالته اليوم الخميس بشكل مفاجئ للغاية لم يتوقعه أي أحد على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن الجميع في العاصمة الإسبانية مدريد يعيش في الوقت الحالي على وقع الصدمة إثر رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أن الجميع يثق أيضاً في إدارة النادي الملكي برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز والذي لن يتأخر بدوره بدون أدنى شك في تعيين البديل المناسب من أجل خلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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ويتواجد حتى هذه اللحظة على قائمة المرشحين من أجل خلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العديد من الأسماء، ولكن أبرزها هو الألماني يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا حالياً، إضافة إلى المدرب الإسباني الواعد جوتي هيرنانديز الذي يُعتبر مرشحاً بقوة لكي يُكرر حقبة زيدان الذهبية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن قائمة المرشحين قد ضمت أيضاً أسماء إيطالية، وهي كلاً من الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي حالياً والذي بات على مشارف الرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج، إضافة إلى الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق نابولي سابقاً.

وبكل تأكيد لن تتسرع إدارة نادي ريال مدريد في اختيار المدرب البديل خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، وخاصة وأن الجميع الآن يترقب انطلاقة مونديال روسيا المقبل إضافة إلى تواجد بقية اللاعبين غير المشاركين في المونديال في العطلة الصيفية، مما يمنح إدارة النادي الملكي بالتالي الوقت الكافي من أجل اختيار المدرب المناسب القادر على مواصلة تحقيق الانتصارات مع الريال في المواسم المقبلة.

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