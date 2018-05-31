المنتخب الوطني يختتم تحضيراته استعداداً لملاقاة كولومبيا ودياً تحضيراً للمونديال

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اختتم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك استعداداً لملاقاة نظيره منتخب كولومبيا في مساء يوم غداً الجمعة في إطار مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات كلاً من الطرفين من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد شهد الاجتماع الفني قبل هذه المباراة اتفاق كلاً من الطرفين على إجراء 6 تبديلات في المباراة، إضافة إلى ارتداء المنتخب الوطني المصري زيه الأساسي مثله مثل المنتخب الكولومبي مع العلم بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أدرج هذه المباراة بشكل رسمي ضمن أجندة المباريات الدولية.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب كولومبيا في مساء يوم غداً الجمعة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام المباراة تحديداً على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وعلى هامش المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا، أكد اللاعب محمد النني متوسط ميدان المنتخب الوطني المصري اليوم الخميس أنه بات جاهزاً من أجل المشاركة رفقة منتخب بلاده في المباريات مرة أخرى، وذلك بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها رفقة ناديه أرسنال الإنجليزي في شهر أبريل الماضي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الخميس عبر شاشة قناة أون سبورت، أكد اللاعب محمد النني أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري يبذلون أقصى ما في وسعهم في التدريبات في المعسكر الختامي قبل انطلاقة المونديال، وذلك حتى يكون المنتخب المصري قادراً على تحقيق إنجاز كبير يليق باسم مصر في مونديال روسيا المقبل.

وفي ختام تصريحاته شدد اللاعب محمد النني على أن زميله محمد صلاح يُعتبر من ضمن أهم اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني المصري، متمنياً في الوقت ذاته أن ينجح محمد صلاح في التعافي بشكل كامل من إصابته قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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