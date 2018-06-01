أبو ريدة يُثير التكهنات حول إمكانية مشاركة “صلاح” أمام الأوروغواي في المونديال

Advertisements

تحدث المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو المنصرم عن إمكانية مشاركة اللاعب محمد صلاح رفقة المنتخب الوطني المصري في المباراة الأولى في مونديال روسيا المقبل ضد منتخب الأوروغواي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الخميس، أكد المهندس هاني أبو ريدة أن حالة محمد صلاح الصحية تتحسن بشكل ملحوظ للغاية، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة لدى اللاعب نفسه من أجل التواجد مع المنتخب الوطني المصري منذ بداية المشوار في مونديال روسيا المقبل أي منذ المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهندس هاني أبو ريدة إلى أن القرار النهائي بخصوص مشاركة محمد صلاح في المباراة الأولى رفقة المنتخب الوطني المصري ضد منتخب الأوروغواي سوف يتم اتخاذه في مطلع الأسبوع القادم.

وفي حالة عدم تمكن محمد صلاح من التعافي قبل المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، شدد المهندس هاني أبو ريدة على ضرورة تركيز الجميع على ال11 لاعباً الذين سوف يكونون متواجدين على أرض الملعب في هذه المباراة، وخاصة في ظل الدور الكبير الذي قام به كلاً منهم من أجل صعود المنتخب الوطني المصري إلى مونديال روسيا.

وعن المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني المصري في معسكره الختامي أمام منتخب كولومبيا، أكد المهندس هاني أبو ريدة بأنه طالب كل اللاعبين بضرورة تقديم أداء مشرف سواء في هذه المباراة الودية أو حتى في المونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب الوطني المصري خاض فترة إعداد قوية مثله مثل أي منتخب في العالم.

أما عن تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، فقد أشار المهندس هاني أبو ريدة إلى أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري مطالبين بتقديم أداء جيد في المونديال حتى يضمن الجميع استمرار المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد نهاية المونديال.

إقرأ أيضاً: المنتخب الوطني يختتم تحضيراته استعداداً لملاقاة كولومبيا ودياً تحضيراً للمونديال