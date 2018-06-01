كافاني: مواجهة روسيا في افتتاح المونديال أفضل من مواجهة مصر

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تحدث النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو المنصرم عن المواجهة الأولى لمنتخب بلاده في مونديال روسيا المقبل، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره المنتخب الوطني المصري.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الخميس وتحديداً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، أكد النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني أنه كان يُفضل أن يواجه منتخب بلاده المنتخب الروسي في المباراة الإفتتاحية للمونديال، وذلك عوضاً عن مواجهة المنتخب الوطني المصري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الأوروغوياني على أن المنتخب الذي يواجه البلد المنظم في المباراة الإفتتاحية يكون لديه العديد من المميزات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ينتظر مواجهة منتخب روسيا في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر المونديال.

ويتواجد منتخب الأوروغواي بدوره في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى المنتخب السعودي الشقيق وأيضاً منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه ووسط جماهيره.

ويبدأ منتخب الأوروغواي مشواره في المونديال من خلال مواجهة المنتخب الوطني المصري في الجولة الأولى، وذلك في يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي، على أن يواجه نظيره منتخب السعودية في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات من خلال مواجهة منتخب روسيا في الجولة الثالثة.

ولا شك أن طموحات منتخب الأوروغواي في مونديال روسيا المقبل سوف تكون كبيرة للغاية، وخاصة في ظل الجيل الحالي الذي يمتلكه المكون من مزيج من بين اللاعبين الشباب إضافة إلى عناصر الخبرة، علماً بأن أبرز هذه العناصر المخضرم هي القائد دييجو جودين الذي يلعب في مركز قلب الدفاع.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن منتخب الأوروغواي يمتلك اثنين من المهاجمين من الطراز العالمي، وهما لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني إضافة إلى إدينسون كافاني نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مما يجعل منتخب الأوروغواي مرشحاً للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مونديال روسيا المقبل.

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