تعرف على تفاصيل جلسة أبو ريدة مع لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة كولومبيا ودياً

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شهد مقر بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بمدينة بيرجامو الإيطالية في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو المنصرم، قيام المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعقد جلسة خاصة مع كل لاعبي المنتخب الوطني المصري قبل مواجهة منتخب كولومبيا ودياً في مساء اليوم الجمعة تحضيراً للمونديال.

وفي إطار هذه الجلسة شدد المهندس هاني أبو ريدة على ضرورة عدم شعور أي لاعب في المنتخب الوطني المصري بالتوتر بسبب الضغوطات الكبيرة عليهم قبل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري مطالبين بضرورة تقديم أداء جيد ومشرف في مونديال روسيا المقبل.

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وفي حديثه أيضاً أكد المهندس هاني أبو ريدة أنه يثق تماماً في قدرة الجيل الحالي على فعل المستحيل، وخاصة مثلما حدث في السنوات القليلة الماضية من خلال نجاح المنتخب الوطني المصري في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017م أو حتى من خلال النجاح في الصعود إلى المونديال بعد غياب 28 عاماً.

وفي السياق ذاته أيضاً أشار المهندس هاني أبو ريدة إلى أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني المصري يختلف تماماً عن جيل عام 1990م الذي شارك لآخر مرة باسم مصر في بطولة كأس العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن جيل عام 1990م استعد للمشاركة في المونديال على مدار عام كامل بعكس الجيل الحالي الذي يستعد للمشاركة في المونديال قبل أسابيع قليلة فقط من موعد البداية.

وضمن تحضيراته من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب كولومبيا في مساء اليوم الجمعة على أرض دولة إيطاليا، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يُدير هذه المباراة الودية الدولية طاقم تحكيم إيطالي، وذلك بقيادة الحكم باولو مازوليني، على أن يتكون طاقمه المعاون من فابيانو بريتي وماتيو باسيري كحكم راية إضافة إلى لوكا بانتي كحكم رابع.

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