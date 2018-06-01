مرتضى منصور يوافق على رحيل شيكابالا للإسماعيلي مقابل شرط واحد فقط

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وافق على رحيل اللاعب المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا إلى صفوف نادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مقابل شرط واحد فقط لا غير.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يُمانع على الإطلاق أن يلعب محمود عبد الرازق شيكابالا رفقة نادي الإسماعيلي في الموسم القادم، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي تعاقد نادي الزمالك في المقابل مع اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الإسماعيلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان ليس لديه أي مانع على الإطلاق في إتمام هذه الصفقة التبادلية، وخاصة في ظل موافقة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نفسه على إنهاء مسيرته الرياضية رفقة نادي الإسماعيلي، علماً بأن فريق الدراويش سوف يُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام القادم 2019م مما يؤكد حاجته لخدمات شيكابالا.

ومن المقرر أن يتعاقد نادي الزمالك مع اللاعب إبراهيم حسن بشكل نهائي، على أن تتم إعارة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا إلى نادي الإسماعيلي إضافة إلى حصول نادي الدراويش على مبلغ 15 مليون جنيه، علماً بأن المبلغ سوف يحصل نادي نجوم المستقبل على نصفه نظراً لكونه يحق له الحصول على نسبة 50% من بيع اللاعب إبراهيم حسن إلى أي نادي آخر.

ويبقى العائق الأبرز الآن من أجل إتمام هذه الصفقة بنجاح هو مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، والذي يرفض مبدأ هذه الصفقة التبادلية نظراً إلى قلة العائد الذي سوف يحصل عليه نظير بيع اللاعب إلى نادي الزمالك.

ولا شك أن المفاوضات سوف تستمر بشكل مكثف بين الأطراف الثلاثة في الفترة القليلة القادمة، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي فور انتهاء مشوار محمود عبد الرازق شيكابالا رفقة المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.

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