تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مصر وتونس وفرنسا وإيطاليا في مباريات اليوم الودية

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يشهد اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل الذي سوف ينطلق رسمياً بعد أسبوعين فقط من الآن.

ويواجه اليوم الجمعة المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب كولومبيا على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا في مدينة بيرجامو الإيطالية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمود حسن تريزيجيه / عبد الله السعيد / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وفي مباراة أخرى يواجه منتخب تونس الشقيق نظيره منتخب تركيا في مساء اليوم الجمعة على أرض دولة سويسرا، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي.

خط الدفاع: حمدي النقاز / رامي البدوي / شمس الدين الذوادي / علي معلول.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد أمين بن عمر / وهبي الخزري / نعيم السليتي / فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: صابر بن خليفة.

وفي أبرز مباريات اليوم يستقبل منتخب فرنسا نظيره منتخب إيطاليا في مساء اليوم الجمعة على ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جبريل سيديبي / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / كيليان مبابي / بول بوغبا / توماس ليمار.

خط الهجوم أنطوان جريزمان.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / زاباكوستا.

خط الوسط: جورجينيو / لورينزو بيليجريني / لورينزو إنسيني / أليساندرو فلورينزي.

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي / تشيرو إيموبيلي.

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