نادي سعودي يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع أحمد حجازي بعد المونديال

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مع المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

حيث أشارت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الجمعة إلى أن نادي الأهلي السعودي يرغب جدياً في التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك في إطار سعي إدارة النادي السعودي لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي قبل انطلاقة الموسم القادم.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي الأهلي السعودي معجبة بشدة بمستوى المدافع المصري أحمد حجازي، وخاصة بعدما شارك في الموسم المنصرم رفقة ناديه وست بروميتش ألبيون في 38 مباراة على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من هبوط نادي وست بروميتش ألبيون في نهاية المطاف إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إلا أن المدافع المصري أحمد حجازي قدم مستويات مميزة للغاية رفقة ناديه مما جعل إدارة النادي الإنجليزي تقوم بشرائه بشكل نهائي من صفوف النادي الأهلي المصري.

ولا شك أن المدافع المصري أحمد حجازي لن يحسم مستقبله في الوقت الحالي، وخاصة في ظل تواجده رفقة بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية وتحديداً من الدوري الإنجليزي الممتاز قد أبدت اهتمامها أيضاً بضم المدافع المصري أحمد حجازي، ومن ضمن هذه الأندية يأتي كلاً من نادي توتنهام هوتسبير إضافة إلى نادي وست هام يونايتد وأيضاً نادي ليستر سيتي، إلا أن المدافع المصري أحمد حجازي قرر تأجيل حسم مستقبله حتى بعد نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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