مصادر صحفية إسبانية تكشف عن أسباب رحيل زيدان عن ريال مدريد

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كشفت مصادر صحفية إسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي عن الأسباب الحقيقة التي كانت وراء رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعدما قدم المدرب الفرنسي استقالته بشكل مفاجئ للغاية في يوم أمس الخميس.

حيث أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الجمعة إلى أن هناك العديد من الأسباب الخفية التي أدت إلى تقديم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته من تدريب فريق ريال مدريد، وذلك على الرغم من الحقبة الذهبية التي عاشها المدرب الفرنسي رفقة الفريق الملكي في ظرف موسمين ونصف فقط لا غير.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر أن يُغادر نادي ريال مدريد مرة أخرى وهو في القمة مثلما كان الحال تماماً حينما رحل عن الفريق الملكي في شهر أبريل من عام 2006م حينما كان لاعباً في صفوف الفريق، ليؤكد بذلك الفرنسي زين الدين زيدان على أنه هو صاحب القرار النهائي في نهاية المطاف بخصوص مستقبله سواء كلاعب سابقاً أو حتى كمدرب حالياً.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن خلاف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز كان واضحاً للغاية منذ الميركاتو الشتوي الماضي، وذلك بسبب الصفقات التي ترغب إدارة النادي الملكي في التعاقد معها بعكس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان يدعم فكرة الاعتماد على شباب نادي ريال مدريد.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد فرض على إدارة نادي ريال مدريد في الصيف الماضي صرف مبلغ 30 مليون يورو فقط في الميركاتو الصيفي الماضي، إضافة إلى موافقته على رحيل كلاً من الثلاثي البرتغالي كيبلير بيبي إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز وأيضاً الإسباني ألفارو موراتا.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نجح في قيادة فريق ريال مدريد في نهاية المطاف للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخ النادي الملكي، مما أسكت بالتالي ألسنة جميع المنتقدين الذين علت أصواتهم في الموسم الحالي مطالبين بضرورة إقالة المدرب الفرنسي من منصبه وهو الأمر الذي لم يحدث في نهاية المطاف.

وفي مؤتمره الصحفي الأخير الذي أعلن فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن لاعبي الفريق الملكي في حاجة ماسة إلى تغيير النهج والأسلوب حتى يستمر الفريق الملكي في تحقيق الألقاب في المواسم القادمة، وهو ما يؤكد بدوره على صحة قرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يبدو متجهاً لتدريب منتخب فرنسا عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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