موعد أبرز مباريات يوم السبت 2/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي إقامة العديد من المباريات الدولية الودية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أسبوعين فقط الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات مع العلم بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديداً إما عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية أو إما عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية.

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موعد مباراة إنجلترا ونيجيريا

يستقبل منتخب إنجلترا نظيره منتخب نيجيريا في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة إنجلترا ونيجيريا تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنجلترا ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب بلجيكا إضافة إلى منتخب تونس الشقيق وأيضاً منتخب بنما.

ومن جانبه يتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الأرجنتين إضافة إلى منتخب كرواتيا وأيضاً منتخب أيسلندا.

موعد مباراة البرتغال وبلجيكا

يستقبل منتخب بلجيكا نظيره منتخب البرتغال في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة البرتغال وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرتغال وبلجيكا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب المغرب الشقيق وأيضاً منتخب إيران.

ومن جانبه يتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب تونس الشقيق وأيضاً منتخب بنما.

موعد مباراة ألمانيا والنمسا

يستقبل منتخب النمسا نظيره منتخب ألمانيا في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي على أرض دولة النمسا، وذلك في إطار تحضيرات منتخب ألمانيا استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة ألمانيا والنمسا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ألمانيا والنمسا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب السويد إضافة إلى منتخب المكسيك وأيضاً منتخب كوريا الجنوبية.

موعد مباراة السويد والدنمارك

يستقبل منتخب السويد نظيره منتخب الدنمارك في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي على ملعب فريندز أرينا، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة السويد والدنمارك تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السويد والدنمارك عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ويتواجد منتخب السويد في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب ألمانيا إضافة إلى منتخب المكسيك وأيضاً منتخب كوريا الجنوبية.

ومن جانبه يتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب بيرو وأيضاً منتخب أستراليا.

موعد مباراة أيسلندا والنرويج

يواجه منتخب أيسلندا نظيره منتخب النرويج في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي، وذلك في إطار تحضيرات منتخب أيسلندا استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة أيسلندا والنرويج تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب أيسلندا في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الأرجنتين إضافة إلى منتخب كرواتيا وأيضاً منتخب نيجيريا.

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