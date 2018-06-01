محمد يوسف يُطالب الخطيب بصفقة أخرى قوية في الميركاتو الحالي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي عن قيام الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتوجيه طلب إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع صفقة أخرى قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمد يوسف قد طلب من الكابتن محمود الخطيب ضرورة التعاقد مع مدافع من الطراز الرفيع في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من أجل تدعيم صفوف فريق الأهلي قبل انطلاقة الموسم القادم.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الكابتن محمد يوسف أعرب عن رغبته بشدة منذ توليه منصبه في النادي الأهلي في تدعيم صفوف المارد الأحمر بأفضل العناصر الممكنة، وذلك حتى يكون فريق الأهلي قادراً على المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب في الموسم المقبل.

واقتصرت صفقات النادي الأهلي حتى هذه اللحظة على كلاً من المدافع أحمد علاء قادماً من صفوف نادي الداخلية، إضافة إلى متوسط الميدان مهند لاشين قادماً من صفوف نادي الأسيوطي سبورت، وهي الصفقات التي لم ترتقِ تماماً إلى طموحات وتطلعات جماهير القلعة الحمراء، وخاصة وأن المارد الأحمر مقبل على العديد من التحديات الصعبة في الموسم القادم.

ولعل ما يُشغل تفكير جماهير النادي الأهلي أكثر في الوقت الحالي، هو عدم اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على الرغم من طرح العديد من الأسماء في الآونة الأخيرة على طاولة مجلس إدارة النادي.

وسوف يكون فريق الأهلي مطالباً في الموسم القادم بضرورة الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عوضاً عن أي لقب آخر، وخاصة بعدما وصل المارد الأحمر إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة في نسخة العام الماضي إلا أنه خسر اللقب حينها على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

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