البدري يقترب من التوصل إلى اتفاق لتدريب نادي تونسي الموسم القادم

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ذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات على مشارف التوصل إلى اتفاق نهائي من أجل تولي منصب المدير الفني لأحد أندية الدوري التونسي انطلاقاً من الموسم القادم.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي بات قريباً للغاية من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الكابتن حسام البدري، وذلك حتى يتولى الأخير منصب المدير الفني للفريق التونسي قبل مطلع الموسم القادم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي يضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة مع الكابتن حسام البدري على عقده مع نادي النجم الساحلي في الفترة القادمة، وذلك بخصوص الراتب الشهري الذي سوف يحصل عليه الكابتن حسام البدري إضافة إلى المكافآت في حالة الفوز بالألقاب وأيضاً الصلاحية الكاملة من أجل تشكيل الجهاز المعاون له وأخيراً قيمة الشرط الجزائي في حالة رغبته في الرحيل.

وفي حالة تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين على كافة بنود العقد، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة عن تعيين الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني لفريق النجم الساحلي، وخاصة وأن الفريق التونسي سوف يبدأ تحضيراته للموسم القادم أثناء فاعليات مونديال روسيا المقبل مثلما هو حال كل الأندية الأفريقية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وأيضاً كأس الإتحاد الإفريقي.

وقد عاش فريق النجم الساحلي في الموسم المنصرم وضعية كارثية على جميع المستويات بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما جعل إدارة نادي النجم الساحلي مطالبة بضرورة إصلاح الأمور قبل الموسم الجديد خوفاً من الغضب العارم من طرف الجماهير التي سبق وأن هاجمت لاعبي الفريق في ختام الموسم المنقضي.

ولم يتمكن فريق النجم الساحلي من الفوز بلقب الدوري التونسي بعدما فاز به غريمه فريق الترجي الرياضي، وعلى الرغم من وصول فريق النجم الساحلي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس تونس، إلا أنه خسر اللقب أيضاً وذلك على يد غريمه فريق الإفريقي.

وربما الأمر الوحيد الذي يشفع للفريق أنه لا يزال يُنافس بقوة على مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018م، علماً بأن فريق النجم الساحلي كان قد وصل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في نسخة العام الماضي، إلا أنه قد تم إقصائه حينها على يد فريق الأهلي بطريقة كارثية للغاية.

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