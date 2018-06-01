مدرب منتخب ألمانيا يصدم عشاق ريال مدريد بعد استقالة زيدان

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قام الألماني المخضرم يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا حالياً بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي على إمكانية تدريبه لفريق ريال مدريد الإسباني عقب نهاية مونديال روسيا المقبل، وذلك بعدما أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته من النادي الملكي في يوم أمس الخميس.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة وتحديداً لصحيفة “بيلد” الألمانية، أكد المدرب الألماني يواخيم لوف أن توليه تدريب فريق ريال مدريد قبل انطلاقة الموسم القادم وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل أمر مستبعد تماماً تحت أي ظرف من الظروف.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني المخضرم يواخيم لوف على أنه لا توجد لديه أي فرصة على الإطلاق لتدريب فريق ريال مدريد، وخاصة وأنه يرتبط بعقد طويل الأمد مع الاتحاد الألماني لكرة القدم مما يمنعه تماماً من الرحيل عن صفوف منتخب ألمانيا طوال السنوات القادمة.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد أعلن في يوم أمس الخميس عن تقديم استقالته من تدريب نادي ريال مدريد بشكل مفاجئ على الإطلاق، ومنذ تلك اللحظة بات اسم المدرب الألماني يواخيم لوف على رأس قائمة المرشحين من أجل خلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ولا يزال المدرب الألماني المخضرم يواخيم لوف يمتلك عقداً مع المنتخب الألماني يمتد حتى صيف عام 2022م، علماً بأن المدرب الألماني يواخيم لوف قاد منتخب ألمانيا نحو الفوز بلقب كأس العالم في النسخة الماضية في صيف عام 2014م، إضافة إلى لقب كأس القارات في صيف العام الماضي 2017م، وهو ما يؤكد بدوره على صعوبة انفصال المدرب يواخيم لوف عن المنتخب الألماني في السنوات القادمة.

وبناءً على هذه التصريحات بات هناك حالة من الصدمة نوعاً ما من جانب عشاق نادي ريال مدريد، وخاصة وأن المدرب الألماني يواخيم لوف كان المرشح الأبرز من أجل خلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليبقى الترقب الآن حاضراً بين أوساط جماهير الريال في انتظار معرفة المدرب القادم للفريق الملكي.

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