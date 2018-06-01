الأهلي يتخذ قراراً حاسماً بخصوص مستقبل الجنوب أفريقي باكا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص مستقبل اللاعب الجنوب أفريقي باكا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انطلاقة الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجميع داخل لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد استقر على وضع اللاعب الجنوب أفريقي باكا على قائمة اللاعبين المعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تم التشاور مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النادي الأهلي يرغب في الاستفادة من خدمات لاعب أفريقي آخر أكثر كفاءة في الموسم القادم، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو خاصة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي يرغب المارد الأحمر الفوز بلقبها بعد طول غياب.

ولعل ما قد ساعد النادي الأهلي على اتخاذ ذلك القرار بالتخلي عن الجنوب أفريقي باكا، هو وصول العديد من العروض المغرية إلى اللاعب الجنوب أفريقي في الآونة الأخيرة، وذلك سواء من بعض أندية الدوري المصري الممتاز أو خاصة من بعض أندية الخليج العربي وتحديداً من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حالة نجاح النادي الأهلي في إعارة اللاعب الجنوب أفريقي باكا في الفترة القليلة القادمة، سوف تكون الفرصة سانحة أمامه ومثالية من أجل التعاقد مع لاعب أفريقي آخر قبل مطلع الموسم القادم، علماً بأن النادي الأهلي لن يقوم بتحديد هوية ذلك اللاعب بدون أدنى شك إلا عقب تعيين المدير الفني للمارد الأحمر في الأيام القادمة.

وعلى الرغم من المستوى المميز نوعاً ما الذي ظهر به اللاعب الجنوب أفريقي باكا طوال الموسم المنصرم بأكمله، إلا أنه لم يتمكن من إقناع أي أحد داخل النادي الأهلي بقدراته من أجل البقاء داخل جدران القلعة الحمراء في السنوات القادمة، وخاصة بعدما رحل عن صفوف المارد الأحمر المدير الفني الكابتن حسام البدري الذي كان هو الوحيد الذي يثق في إمكانياته.

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