أستراليا تكتسح جمهورية التشيك برباعية ضمن تحضيرات مونديال روسيا

Advertisements

حقق منتخب أستراليا فوزاً كاسحاً على حساب نظيره منتخب جمهورية التشيك بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي ضمن تحضيرات المنتخب الأسترالي استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب أستراليا في المباراة كلاً من ماثيو ليكي في الدقيقة الثانية والثلاثين والدقيقة الثانية والسبعين، إضافة إلى أندرو نابوت في الدقيقة الرابعة والخمسين، وأيضاً ياكوب جوغاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثمانين.

Advertisements

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً حقق منتخب البوسنة والهرسك الفوز على حساب نظيره منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن تحضيرات منتخب كوريا الجنوبية استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وسجل أهداف منتخب البوسنة والهرسك في المباراة اللاعب إيدن فيسكا في الدقيقة الثامنة والعشرين إضافة إلى الدقيقة الخامسة والأربعين وأيضاً الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب كوريا الجنوبية في المباراة اللاعب لي جاي سونغ في الدقيقة الثلاثين.

ويتواجد منتخب أستراليا في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب الدنمارك وأيضاً منتخب بيرو، بينما يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب ألمانيا إضافة إلى منتخب المكسيك وأيضاً منتخب السويد.

إقرأ أيضاً: الأهلي يتخذ قراراً حاسماً بخصوص مستقبل الجنوب أفريقي باكا