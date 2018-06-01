تعرف على النظام الجديد لكأس ملك إسبانيا انطلاقاً من موسم 2019 / 2020

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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي عن النظام الجديد لمسابقة كأس ملك إسبانيا، والذي سوف يتم تطبيقه على المسابقة انطلاقاً من الموسم بعد القادم 2019 / 2020 م.

وقد أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن السبب الرئيسي وراء عدم تطبيق النظام الجديد للمسابقة انطلاقاً من الموسم القادم، هو أن حقوق مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم المقبل قد تم بيعها بشكل كامل مما يمنع بالتالي إجراء أي تعديلات على نظام المسابقة.

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وسوف يشهد النظام الجديد لمسابقة كأس ملك إسبانيا انطلاقاً من الموسم بعد القادم 2019 / 2020 م مشاركة أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني بداية من دور ال32 من عمر المسابقة، على أن يتم إلغاء نظام مباريات الذهاب والإياب في دور ال32 إضافة إلى الدور ثمن النهائي وأيضاً في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً أن يتم تطبيق نظام الذهاب والإياب على الدور نصف النهائي فقط من عمر المسابقة، على أمل أن يكون ذلك سبباً رئيسياً في تطوير مسابقة كأس ملك إسبانيا إضافة إلى منح الفرصة لكل أندية إسبانيا من أجل تحقيق المفاجأة والفوز بلقب كأس ملك إسبانيا مثلما يحدث في كل دوريات العالم.

ولم يتمكن أي فريق إسباني من الفوز بلقب كأس إسبانيا منذ عام 2015 سوى فريق برشلونة، وهو ما جعل الاتحاد الإسباني لكرة القدم يُحاول أن يُجري هذه التعديلات على نظام المسابقة، مما سوف يمنح أيضاً الأندية الإسبانية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الدوري الأوروبي الفرصة الكافية لإراحة اللاعبين وعدم تعرضهم إلى الإرهاق في مباريات كأس ملك إسبانيا.

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