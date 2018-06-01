الأهلي يتخذ قراراً مفاجئاً بخصوص ضم مهند لاشين من الأسيوطي

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي عن اتخاذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قراراً مفاجئاً، وذلك بخصوص التعاقد مع اللاعب مهند لاشين متوسط ميدان نادي الأسيوطي سبورت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر التراجع بشكل مفاجئ للغاية عن صفقة ضم اللاعب مهند لاشين إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي، وخاصة بعدما رفع مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت سعر اللاعب عن المبلغ المتفق عليه.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي يُفضل أن يتعاقد مع لاعب وسط ميدان أفريقي من الطراز الرفيع بدلاً من ضم مهند لاشين الذي لا يمتلك أي خبرات دولية على الإطلاق لكي يلعب ضمن صفوف النادي الأهلي.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت قد رفع قيمة صفقة بيع اللاعب مهند لاشين للنادي الأهلي إلى مبلغ 15 مليون جنيه مصري بدلاً من مبلغ 13 مليون جنيه، وهو ما جعل إدارة النادي الأهلي تتراجع عن إتمام الصفقة بالرغم من أن الإعلان الرسمي عنها كان وشيكاً للغاية طوال الساعات الماضية.

ولا شك أن تراجع النادي الأهلي أيضاً عن ضم اللاعب مهند لاشين، يأتي بعدما تم الاستقرار على إعارة الجنوب أفريقي باكا في الميركاتو الصيفي الحالي، مما سوف يُتيح للنادي الأهلي فرصة التعاقد مع لاعب أفريقي بدلاً منه قبل انطلاقة الموسم القادم.

وعلى الرغم من المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مهند لاشين رفقة نادي الأسيوطي سبورت طوال الموسم المنصرم، إلا أن معظم جماهير النادي الأهلي كانت غير راضية على الإطلاق عن إتمام هذه الصفقة نظراً لإنعدام الخبرات الدولية لدى اللاعب، وهو الأمر الذي قد ينعكس بصورة سلبية على أدائه مع المارد الأحمر في الفترة القادمة.

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