تونس تكتفي بالتعادل مع تركيا ضمن تحضيرات مونديال روسيا

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اكتفى المنتخب التونسي الشقيق بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره منتخب تركيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي على أرض دولة سويسرا، ضمن تحضيرات المنتخب التونسي استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب تونس في المباراة كلاً من أنيس البدري في الدقيقة السادسة والخمسين، إضافة إلى فرجاني ساسي في الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما سجل أهداف منتخب تركيا في المباراة كلاً من جينك توسن في الدقيقة الرابعة والخمسين من ركلة جزاء، وأيضاً كاجلار في الدقيقة التسعين.

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ولا يزال أمام المنتخب التونسي مباراة أخيرة ضمن معسكره الختامي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، حيث سيواجه نسور قرطاج نظيره منتخب إسبانيا قبل أن يواجه نظيره منتخب إنجلترا في أولى مبارياته في مونديال روسيا المقبل.

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