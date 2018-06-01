فرنسا تحسم القمة أمام إيطاليا وتؤكد جاهزيتها للمونديال

منذ 49 دقيقة أخبار الرياضة
فرنسا تحسم القمة أمام إيطاليا وتؤكد جاهزيتها للمونديال
مباراة منتخب فرنسا مع منتخب إيطاليا

حسم منتخب فرنسا القمة عقب فوزه على حساب نظيره منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي على ملعب أليانز ريفييرا في جنوب فرنسا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب فرنسا في المباراة كلاً من صامويل أومتيتي في الدقيقة الثامنة، إضافة إلى أنطوان جريزمان في الدقيقة التاسعة والعشرين من ركلة جزاء، وأيضاً عثماني ديمبيلي في الدقيقة الثالثة والستين.

أما الهدف الوحيد للمنتخب الإيطالي في المباراة قد سجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة السادسة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت ضمن تحضيرات المنتخب الفرنسي استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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