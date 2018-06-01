المنتخب الوطني يفرض التعادل السلبي على كولومبيا تحضيراً للمونديال

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فرض المنتخب الوطني المصري التعادل السلبي بدون أهداف على نظيره منتخب كولومبيا، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وعلى الرغم من الفرص الضائعة بغزارة للمنتخب الكولومبي، إلا أن المنتخب الوطني المصري نجح في نهاية المطاف في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة دون أهداف.

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وقد جاءت هذه المباراة ضمن تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن هذه المباراة تُعتبر هي الرابعة على التوالي ودياً التي يفشل فيها المنتخب الوطني المصري في تحقيق الانتصار.

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