كوبر يكشف عن مدى تأثير غياب محمد صلاح عن منتخب مصر قبل المونديال

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قام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالتعليق في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر يونيو الحالي على التعادل الذي فرضه منتخبه، وذلك أمام منتخب كولومبيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن تحضيرات مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أن الخروج بنتيجة التعادل أمام منتخب كبير مثل منتخب كولومبيا يُعتبر أمراً جيداً للغاية ومطمئناً، وخاصة في ظل الظروف التي يعيشها المنتخب المصري في الوقت الحالي من خلال غيابه أبرز لاعب في صفوفه وهو محمد صلاح.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على أنه من الصعب خوض المباريات بدون محمد صلاح، وذلك نظراً لكونه اللاعب الأفضل في المنتخب المصري الذي يُجيد التعامل مع الهجمات المرتدة السريعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع يثق تماماً في شفاء محمد صلاح وتعافيه من الإصابة قبل مونديال روسيا.

وفي ختام تصريحاته أشار المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر إلى أنه يسعى إلى تحقيق الانتصار رفقة المنتخب المصري في المباريات القادمة مهما كان اسم المنافس، مشدداً في الوقت ذاته على أن صيام لاعبي المنتخب المصري كان سبباً رئيسياً في ظهورهم بمستوى متواضع نوعاً ما في المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا.

ولا شك أن حالة من القلق باتت تُسيطر بقوة على الشارع المصري في الآونة الأخيرة قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سواء في معسكره الأول أو حتى في معسكره الختامي الحالي تحضيراً للمونديال.

ولم يبقِ أمام المنتخب الوطني المصري سوى مباراة واحدة فقط في معسكره الختامي، والتي سوف يواجه فيها نظيره منتخب بلجيكا في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل أن يتوجه بعدها مباشرة إلى دولة روسيا من أجل المشاركة في المونديال.

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