شيكابالا يتخذ قراراً جديداً بخصوص مستقبله في ملاعب كرة القدم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي أن اللاعب المصري المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا قد اتخذ قراراً جديداً، وذلك بخصوص مستقبله في ملاعب كرة القدم عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قد رفض نهائياً فكرة عودته من جديد إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل لإنهاء مسيرته الرياضية، وذلك سواء كان رفقة ناديه الأصلي نادي الزمالك أو حتى رفقة نادي الإسماعيلي مثلما ذكرت مختلف وسائل الإعلام المصرية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا يرغب في إنهاء مسيرته الرياضية في الملاعب السعودية وتحديداً في الدوري السعودي للمحترفين، ولكن دون تحديد اسم النادي الذي يرغب في اللعب لصالحه في الموسم القادم.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا سوف يدرس كافة العروض القادمة له من الدوري السعودي للمحترفين أو من أي مكان آخر رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى، ولكن كل ذلك لن يتم إلا بعد نهاية مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وكانت هناك العديد من الأنباء التي خرجت يوم أمس الجمعة من طرف معظم وسائل الإعلام والصحف المصرية، والتي أكدت أن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا سوف يعتزل كرة القدم مع نادي الإسماعيلي في الموسم القادم، وذلك بعد قيام صفقة تبادلية بين كلاً من نادي الزمالك وبين نادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتألق اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بشكل ملفت نوعاً ما في الموسم المنصرم رفقة نادي الرائد السعودي، ولعل أبرز دليل على ذلك أن شيكابالا ساهم في بقاء نادي الرائد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل بعد أن كان مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، مما كان سبباً رئيسياً في استدعائه إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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