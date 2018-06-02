لاعب الزمالك يستعد لتقديم طلب الرحيل عن النادي في الميركاتو الحالي

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي عن استعداد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتقديم طلباً إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن حارس المرمى البديل محمود عبد الرحيم جنش بات يستعد لتقديم طلب رسمي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش يرغب في المشاركة بشكل أساسي انطلاقاً من الموسم القادم وحتى نهاية الموسم، إلا أن ذلك الأمر لن يحدث على الإطلاق وخاصة فور عودة حارس المرمى الأساسي أحمد الشناوي من الإصابة في منتصف الموسم المقبل تقريباً.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش قد اختار الرحيل إلى أحد الأندية الخليجية في الصيف الحالي وتحديداً في الدوري السعودي للمحترفين، على أن يتم بدء المفاوضات بشكل رسمي مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في الأيام القليلة القادمة.

وكان حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش قد تحدث في فترة سابقة عن إمكانية رحيله عن صفوف نادي الزمالك بشكل علني أمام وسائل الإعلام، مما دفع مجلس إدارة نادي الزمالك حينها إلى إحالته للتحقيق مع فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصري، وهو الأمر الذي يسعى محمود عبد الرحيم جنش إلى تفاديه في هذه المرة من خلال تقديم طلب رسمي من أجل السماح برحيله.

وساهم حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش في الموسم المنصرم في فوز فريق الزمالك بلقب كأس مصر، وخاصة بعدما تعرض حارس المرمى الأساسي أحمد الشناوي إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلا أن ذلك لا يُعتبر سبباً كافياً بالنسبة إلى محمود عبد الرحيم جنش من أجل بقائه داخل جدران قلعة نادي الزمالك.

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