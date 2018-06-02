الصحف السعودية تُعلق على إمكانية بيع عبد الله السعيد للزمالك

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قامت بعض الصحف السعودية اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي بالتعليق على إمكانية بيع نادي أهلي جدة السعودي اللاعب عبد الله السعيد إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك مثلما أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الأيام القليلة الماضية.

حيث أشارت صحيفة “عكاظ” السعودية إلى أن كل الأنباء التي ترددت حول عودة اللاعب عبد الله السعيد مرة أخرى إلى الدوري المصري الممتاز قبل انطلاقة الموسم القادم ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللاعب عبد الله السعيد سوف يبقى مع نادي الأهلي السعودي حتى نهاية عقده.

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أما صحيفة “الرياضية” السعودية فقد شددت بدورها على أن مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي ليس لديه أي نية على الإطلاق لبيع اللاعب عبد الله السعيد إلى صفوف أي نادي آخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، كما أشارت أيضاً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب عبد الله السعيد متحمس للغاية من أجل خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي للمحترفين رفقة النادي الأهلي.

وتأتي هذه التأكيدات من طرف الصحف السعودية بناءً على التصريحات الإذاعية التي قالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الآونة الأخيرة، والتي أكد فيها أنه من الوارد أن يتعاقد نادي الزمالك مع اللاعب عبد الله السعيد عقب نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وكان نادي الأهلي السعودي قد أعلن في الأسبوع الماضي عن تعاقده بشكل رسمي ونهائي مع اللاعب عبد الله السعيد لمدة موسمين قادماً من صفوف النادي الأهلي المصري، منهياً بذلك الأزمة الكبرى التي حدثت بين اللاعب وبين إدارة ناديه السابق الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على خلفية توقيعه على عقد انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك.

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