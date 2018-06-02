إعلام الأوروغواي يكشف عن نقاط ضعف المنتخب الوطني بعد المستوى المتواضع أمام كولومبيا

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قامت العديد من وسائل الإعلام والصحف التابعة لدولة الأوروغواي بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي على نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، والتي حسمت المواجهة بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب كولومبيا في مساء يوم أمس الجمعة في إطار مباراة ودية دولية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت مختلف وسائل الإعلام في دولة الأوروغواي أن المنتخب الوطني المصري قد عانى بشدة أمام منتخب كولومبيا، وذلك بسبب غياب أبرز لاعب في صفوفه وهو محمد صلاح الذي من المرجح أن يغيب أيضاً عن المباراة الأولى في المونديال التي سوف تجمع بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب الأوروغواي.

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كما أضافت وسائل الإعلام في دولة الأوروغواي أيضاً أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد فشل تماماً في تعويض غياب اللاعب محمد صلاح، وذلك على الرغم من قيامه بتجربة العديد من اللاعبين المصريين في نفس المركز الذي يلعب فيه محمد صلاح.

وفي ختام حديثها أكدت مختلف وسائل الإعلام والصحف في دولة الأوروغواي، أن منتخب كولومبيا كان أفضل في مساء يوم أمس بمراحل من المنتخب المصري، ولولا سوء الحظ وغياب التوفيق عن خط هجوم منتخب كولومبيا لكانت المباراة قد انتهت على وقع فوز عريض لمصلحة منتخب كولومبيا.

ويأتي التركيز الشديد من مختلف وسائل الإعلام والصحف في دولة الأوروغواي على المنتخب الوطني المصري، نظراً لكون المباراة الأولى لمنتخب الأوروغواي في مونديال روسيا المقبل سوف تكون ضد المنتخب الوطني المصري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي.

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