موعد مباراة السعودية وبيرو الاحد 3/6/2018 في مباراة ودية تحضيراً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السعودية وبيرو الودية تحضيراً للمونديال، يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب بيرو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت جالين على أرض دولة سويسرا، وذلك في إطار مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، موعد مباراة السعودية وبيرو، مباراة السعودية اليوم، مباراة السعودية وبيرو.

موعد مباراة السعودية وبيرو

ستُقام مباراة السعودية وبيرو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت جالين على أرض دولة سويسرا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، موعد مباراة السعودية وبيرو، مباراة السعودية اليوم، مباراة السعودية وبيرو.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو

ستكون مباراة السعودية وبيرو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات KSA سبورت السعودية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة KSA سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة، موعد مباراة السعودية وبيرو، مباراة السعودية اليوم، مباراة السعودية وبيرو.

جدول مباريات المنتخب السعودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

منتخب البرتغال 0/3 منتخب السعودية / مباراة ودية.

منتخب بلغاريا 0/1 منتخب السعودية / مباراة ودية.

منتخب السعودية 0/3 منتخب مولدوفا / مباراة ودية.

منتخب العراق 1/4 منتخب السعودية / مباراة ودية.

منتخب السعودية 1/1 منتخب أوكرانيا / مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/4 منتخب السعودية / مباراة ودية.

منتخب السعودية 0/2 منتخب الجزائر / مباراة ودية.

منتخب السعودية 0/2 منتخب اليونان / مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/2 منتخب السعودية / مباراة ودية.

منتخب السعودية / منتخب بيرو / مباراة ودية، الأحد 3 يونيو 2018.

منتخب ألمانيا / منتخب السعودية / مباراة ودية، الجمعة 8 يونيو 2018.

مجموعة منتخب السعودية في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب المملكة العربية السعودية في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه إضافة إلى المنتخب الوطني المصري وأيضاً منتخب الأوروغواي، موعد مباراة السعودية وبيرو، مباراة السعودية اليوم، مباراة السعودية وبيرو.

جدول مباريات المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018

منتخب روسيا / منتخب السعودية / الجولة الأولى، الخميس 14 يونيو 2018.

منتخب السعودية / منتخب الأوروغواي / الجولة الثانية، الأربعاء 20 يونيو 2018.

منتخب السعودية / منتخب مصر / الجولة الثالثة، الإثنين 25 يونيو 2018.

مشوار المنتخب السعودي في المرحلة النهائية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018

منتخب السعودية 0/1 منتخب تايلاند / الجولة الأولى.

منتخب العراق 2/1 منتخب السعودية / الجولة الثانية.

منتخب السعودية 2/2 منتخب أستراليا / الجولة الثالثة.

منتخب السعودية 0/3 منتخب الإمارات العربية المتحدة / الجولة الرابعة.

منتخب اليابان 1/2 منتخب السعودية / الجولة الخامسة.

منتخب تايلاند 3/0 منتخب السعودية / الجولة السادسة.

منتخب السعودية 0/1 منتخب العراق / الجولة السابعة.

منتخب أستراليا 2/3 منتخب السعودية / الجولة الثامنة.

منتخب الإمارات العربية المتحدة 1/2 منتخب السعودية / الجولة التاسعة.

منتخب السعودية 0/1 منتخب اليابان / الجولة العاشرة.

قائمة المنتخب السعودي الأولية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: ياسر المسيليم / عبد الله المعيوف / فواز القرني / محمد العويس.

خط الدفاع: أسامة هوساوي / ياسر الشهراني / عمر هوساوي / محمد البريك / سعيد المولد / معتز هوساوي / محمد جحفلي / علي البليهي / منصور الحربي.

خط الوسط: تيسير الجاسم / عبد الملك الخيبري / سلمان الفرج / نواف العابد / إبراهيم غالب / عبدالله عطيف / عبدالله الخيبري / حسين المقهوي / محمد الكويكبي / محمد كنو / هتان باهبري / سالم الدوسري.

خط الهجوم: محمد السهلاوي / مهند عسيري / هارون كامارا / فهد المولد.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي في المباراة الودية أمام منتخب بيرو

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: محمد البريك / أسامة هوساوي / معتز هوساوي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الملك الخيبري / تيسير الجاسم / سالم الدوسري / نواف العابد / سلمان الفرج.

خط الهجوم: فهد المولد.

المدرب: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

جدول مباريات منتخب بيرو تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

منتخب بيرو 0/2 منتخب كرواتيا / مباراة ودية.

منتخب أيسلندا 3/1 منتخب بيرو / مباراة ودية.

منتخب بيرو 0/2 منتخب إسكتلندا / مباراة ودية.

منتخب السعودية / منتخب بيرو / مباراة ودية، الأحد 3 يونيو 2018.

منتخب السويد / منتخب بيرو / مباراة ودية، السبت 9 يونيو 2018.

مجموعة منتخب بيرو في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب بيرو في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب الدنمارك وأيضاً منتخب أستراليا، موعد مباراة السعودية وبيرو، مباراة السعودية اليوم، مباراة السعودية وبيرو.

جدول مباريات منتخب بيرو في مونديال روسيا 2018

منتخب بيرو / منتخب الدنمارك / الجولة الأولى، السبت 16 يونيو 2018.

منتخب فرنسا / منتخب بيرو / الجولة الثانية، الخميس 21 يونيو 2018.

منتخب استراليا / منتخب بيرو / الجولة الثالثة، الثلاثاء 26 يونيو 2018.

مشوار منتخب بيرو في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018

منتخب كولومبيا 0/2 منتخب بيرو / الجولة الأولى.

منتخب بيرو 4/3 منتخب تشيلي / الجولة الثانية.

منتخب بيرو 0/1 منتخب الباراغواي / الجولة الثالثة.

منتخب البرازيل 0/3 منتخب بيرو / الجولة الرابعة.

منتخب بيرو 2/2 منتخب فنزويلا / الجولة الخامسة.

منتخب الأوروغواي 0/1 منتخب بيرو / الجولة السادسة.

منتخب بوليفيا 3/0 منتخب بيرو / الجولة السابعة.

منتخب بيرو 1/2 منتخب الإكوادور / الجولة الثامنة.

منتخب بيرو 2/2 منتخب الأرجنتين / الجولة التاسعة.

منتخب تشيلي 1/2 منتخب بيرو / الجولة العاشرة.

منتخب الباراغواي 4/1 منتخب بيرو / الجولة الحادية عشر.

منتخب بيرو 2/0 منتخب البرازيل / الجولة الثانية عشر.

منتخب فنزويلا 2/2 منتخب بيرو / الجولة الثالثة عشر.

منتخب بيرو 1/2 منتخب الأوروغواي / الجولة الرابعة عشر.

منتخب بيرو 1/2 منتخب بوليفيا / الجولة الخامسة عشر.

منتخب الإكوادور 2/1 منتخب بيرو / الجولة السادسة عشر.

منتخب الأرجنتين 0/0 منتخب بيرو / الجولة السابعة عشر.

منتخب بيرو 1/1 منتخب كولومبيا / الجولة الثامنة عشر.

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